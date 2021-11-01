Приморье побило собственный антирекорд по заболеваемости COVID-19

В крае развернули резервные «ковидные» койки
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Приморье достигнут очередной пик заболевших. За минувшие сутки в крае зафиксировали еще 286 случаев заражения коронавирусом, развернуто более 200 стационарных и мобильных пунктов для вакцинации жителей.
Всего с начала эпидемии заболели 76 523 приморца. За прошедшие сутки не справились с заболеванием пять человек (1 259 с начала пандемии). К счастью, выздоровевших за 31 октября больше, чем днем ранее – 328. Всего болезнь преодолели 67 675 человек.
В крае продолжается прививочная кампания. Вакцину поставили уже 517 839 человек.
Напомним, в Приморье разворачивают резервный коечный фонд. За минувшие сутки открыли еще 360 коек – всего в крае их больше 2,4 тысячи.
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