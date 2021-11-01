Подкопченный завод: во Владивостоке Радиоприбор оказался в дыму

Утро понедельника началось жарко. Фото: принтскрин видео.

Утро понедельника, 1 ноября, не задалось для Радиоприбора: с ранних часов старые заводские постройки загорелись, а над районом клубится дым. Неизвестные вызвали пожарных, четыре машины оперативно подтянулись к месту происшествия.

Обновление на 12:10:

Как выяснила «КП – Владивосток» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Приморью, информация о пожаре на улице Калинина, 275, поступила в 10:53. Спустя шесть минут на место прибыли первые пожарные расчеты, специалисты выяснили, что в металлическом контейнере возле административного здания горит мусор.

Возгорание удалось локализовать к 11:19, а в 11:27 локализовать открытое горение. Всего выгорело десять квадратных метров.

Спасатели отметили, что до их прибытия из опасной зоны вывели пять человек, никто в итоге не пострадал.

– На тушении были задействованы 22 человека личного состава и шесть единиц техники, – добавили в пресс-службе.

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