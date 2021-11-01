На концерт «Мумий Тролля» во Владивостоке впустят с QR-кодом или с медотводом

Илья Лагутенко возвращается домой Фото: Наталья АНТОНОВИЧ

До концерта «С новым годом, Крошка!» во Владивостоке остался ровно месяц. После долгого перерыва группа «Мумий Тролль» снова устраивает шоу в родном городе. В свою очередь организаторы делают все, чтобы поклонники любимой группы смогли прийти 1 декабря на концерт с соблюдением всех мер безопасности.

Большой сольный предновогодний концерт состоится в первый день зимы в КСК «Фетисов Арена». Возрастное ограничение 6+ (дети могут пройти только с родителями). В связи с ухудшением эпидобстановки и принятыми дополнительными мерами от посетителей кроме билета потребуется один из следующих сертификатов:

QR-код о полном курсе вакцинации от коронавирусной инфекции,

QR-код о перенесенном заболевании (подтверждающий, что с момента выздоровления прошло не более 6 месяцев),

справка о наличии медицинского отвода от вакцинации.

Также необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Согласно постановлению губернатор Приморского края, каждый посетитель обязан предъявить вышеназванные документы на входе.

Если же вам не исполнилось 18 лет и вы не подпадаете под вакцинацию, попасть на концерт можно будет при наличии средств индивидуальной защиты, то есть маски или респиратора, надетых правильно: закрывающих рот и нос.

Впрочем, масочный режим и требование соблюдать все необходимые санитарные меры распространяется на посетителей всех возрастов и на весь персонал, задействованный на концерте.

«Мы ждем вас на концерте и соблюдаем все необходимые санитарные меры. Не забывайте соблюдать в зале дистанцию и носить маски», - обратились к поклонникам группы организаторы концерта.

Купить билеты на концерт «Мумий Тролль» можно на сайте группы MUMIYTROLL.СOM, сайте VL.RU или в кассах КСК «Фетисов Арена».