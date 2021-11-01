Дворы Владивостока выходят из сумрака

Владивостокцы выбирают светлые и безопасные дворы. Фото: Анастасия Котлярова

Власти Владивостока запустили муниципальную программу по освещению придомовых территорий. Благодаря ей до конца года новые фонари появятся в 153 дворах во всех районах города, а по 61 адресу работы уже закончены, сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока.

Инициатором программы по установке фонарей на придомовых территориях стал глава города Константин Шестаков, чье предложение поддержал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, благодаря чему работы финансируются из федерального бюджета.

Программа предполагает, что решение об установке фонарей во дворе принимают сами жители дома. Для этого нужно провести собрание, проголосовать и передать протоколы в свою управляющую компанию. Нужное число голосов собрать не так уж и просто. Для кого-то препятствием становится тот факт, что хоть установка освещения и финансируется из бюджета, расходы на электроэнергию в итоге лягут на дом. Но светлый и безопасный двор в итоге все равно перевешивает.

Само освещение устанавливается быстро. Хороший монтажник успевает за день сделать два дома, включая установку опор и светильников.

«Во дворах устанавливают фонари как на солнечных батареях, так и подключаемые к электросетям. Какое оборудование установить, решают собственники совместно с управляющими компаниями, они же выбирают подрядную организацию», - рассказали специалисты управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока.

В итоге счастливыми обладателями светлых дворов во Владивостоке уже стали жильцы домов по Океанскому проспекту, 123, ул. Кирова, 12, Кузнецова 45, Никифорова, 3, Успенского, 96, 100 и многих других. Большая работа проделана в поселке Трудовом, здесь фонари появились на Лермонтова, 27, 29, 68а, 70, 79/1, 79/2, 79/3, 91, 93, 97, Чичерина, 10, 18, Энгельса, 3 и так далее.