Во Владивостоке зашуганный кот уже два дня сидит на подоконнике со стороны улицы

Фото: @dps.control

Девушка заметила во Владивостоке черного кота у дома на Военном шоссе. Усатый сидел прямо на подоконнике одного из домов со стороны улицы. Обратившись к хозяевам, девушка узнала, что те избавились от него и кинули на площадку, а кот выпрыгнул на подоконник и сидит там уже два дня. В социальных сетях жительница просит помощи.

- Пошла в этот дом стучаться в квартиру – никто не открыл. Постучалась в соседнюю, там открыла пьяная женщина, сказала, что кот их, они забрали его из фонда! – пишет автор публикации. Она добавила, что никто из хозяев не смог ответить, что за это был за фонд. Вышвырнули питомца за то, что тот слишком громко мяукал.

При этом в публикации она напрямую обращается к неизвестному фонду с просьбой забрать кота у нерадивых хозяев. Просьба не лишена смысла: некоторые некоммерческие фонды действительно могут забрать подопечных обратно, если доказано жестокое обращение.

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