В Приморье очередной антирекорд по заражениям COVID-19 за 1 ноября

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье вновь выросло количество заболевших за сутки. За 1 ноября край побил очередной антирекорд по числу выявленных случаев заражения ковидом. Так, за минувшие сутки заболели еще 296 человек. Победили инфекцию - лишь 88.

Всего в крае с начала пандемии зафиксировано 76 819 случаев заражения, а выздоровевших пациентов - 67 881. Трое приморцев не справились с болезнью за минувшие сутки. Всего в Приморье от коронавируса скончались 1 267 человек. Развернут дополнительный коечный фонд - на 1 ноября в крае было уже 2 423 койки для ковид-больных.

- В Приморье пришла “четвертая волна” COVID-19. Уже вдвое выросло количество пациентов в инфекционных кабинетах с симптомами респираторных инфекций, растет количество вызовов на дом и суточных госпитализаций. Прогноз неутешительный, развитие инфекции идет по аналогичному сценарию прошлого года, - сообщила министр здравоохранения Анастасия Худченко.

Напомним, в Приморье действует кампания по вакцинации населения. Привито 528 251 человек. В среднем за прошлую неделю привились от 5 до 7 тысяч человек.

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