Глава минздрава Приморья: «Вакцинация от гриппа и COVID-19 разрешена в один день»

Из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье региональный оперштаб обсудил эпидемиологическую обстановку в крае 2 ноября. Специалисты заявили, что темпы вакцинации от коронавирусной инфекции, как и от гриппа, неудовлетворительные. План все еще не выполнен. Министр здравоохранения Анастасия Худченко успокоила приморцев: она сообщила, что обе прививки можно поставить в один день:

- Вакцинация от гриппа и коронавируса разрешена в один день. Две прививки можно делать за один раз, но в разные плечи. Очень важно их сделать, поскольку, если будет повышенная заболеваемость гриппом, нам всем придется достаточно тяжело. По всем требованиям больные гриппом и COVID-19 должны лечиться отдельно, а это значит, нужно будет еще увеличивать коечный фонд.

План вакцинации от гриппа, по информации главы Роспотребнадзора Татьяны Детковской, лишь 53,4% вместо заданных 60%. Самая медленная динамика в Арсеньеве, Надеждинском Районе, Находке, Партизанске, Дальнегорске и нескольких других муниципальных образованиях.

Нагрузка на прививочные пункты возросла из-за ужесточения антиковидных мер, введенных с 30 октября. Очереди наблюдаются и в госпиталях, и в мобильных пунктах.

- За последние четыре дня среднесуточное количество вакцинированных сильно увеличилось, что вызвало избыточную нагрузку на прививочные пункты. В связи с этим с понедельника к работе в качестве помощников приступили студенты медицинского колледжа, они работают на всех прививочных пунктах Владивостока. Ожидаем также студентов ТГМУ, учащихся шестого курса и ординаторов. Усиливаем медицинскую службу настолько, насколько это возможно, - сообщила Анастасия Худченко.

Напомним, в Приморье расширен коечный фонд. «Ковидные» койки появятся также в краевой клинической больнице №1.

- Места пока есть, но ситуация напряженная, - заключила глава Минздрава.

Напомним, 296 случаев заражения зафиксировали в крае за минувшие сутки. Это очередной новый антирекорд – с каждым днем количество заболевших растет.

Меры реализуются в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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