В 122 домах Владивостока не было тепла с начала отопительного сезона

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Владивостока проверяет факт отсутствия у более чем сотни домов горячей воды. Отопительный сезон в городе стартовал с 20 октября, одна по причинам износа сетей ни горячего водоснабжения, ни тепла в батареях не было. В многоквартирных домах городского округа это продолжалось больше 15 суток.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, о факте узнали из публикаций в Интернете. Прокурорское реагирование потребовалось из-за недостаточности сил и средств, направленных на устранение аварийных ситуаций. По мнению органа, тепловые сети физически изношены.

- По результатам проверки прокурор города в адрес главы города Владивостока и директора ресурсоснабжающей организации внес представления об устранении нарушений закона, - добавили в пресс-службе.

Прокуратура проконтролирует подачу тепла в дома. В отношении МУПВ «ВПЭС» возбуждены 2 дела об административных правонарушениях по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами) и по ст.9.11 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации тепловых сетей).

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