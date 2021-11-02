Минтранс взял под контроль поставку грузов из портов Приморья по Дальнем Востоку

Точной даты, когда каналы и порты освободятся от нагрузки, предсказать сложно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство транспорта РФ взяло под контроль ситуацию с поставкой скопившегося груза в портах Приморья по всему Дальнему Востоку. По поручению зампредседателя правительства России Юрия Трутнева создан специальный рабочий состав, который займется вопросом транспортировки России Юрий Трутнев.

Ситуация, в которой оказались порты Владивостока остается плачевной для поставщиков, заказчиков и сотрудников порта. Из-за большого объема груза увеличивается время его обработки, на складах становится все меньше свободного места, а суда выстроились, ожидая разгрузки. Все это также приводит к нарушению логистики на всех уровнях.

— Рабочий состав начнет контролировать грузы, находящиеся в портах столицы Приморского края. Первыми отправят медицинские препараты, продукты, стройматериалы. Вся информация о поставках и задержках проходит непосредственно через Минтранс, — рассказал министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.

Точной даты, когда каналы и порты освободятся от нагрузки, предсказать сложно. Из-за длительного простоя, которых доходит до трех месяцев, придется выполнить большой объем работ. По прогнозам, ситуация может нормализоваться ближе к весне 2022 года.

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