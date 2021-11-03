Скончался почетный врач-реаниматолог Находки Михаил Левша

Фото: Находкинская горбольница, @nakhodkagb

В Приморье в Находке скончался врач-реаниматолог «Детской больницы» Находкинской горбольницы Михаил Михайлович Левша. Ушедшему было 65 лет. Михаил Михайлович - отличник здравоохранения Российской Федерации, врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории.

Межрайонное отделение интенсивной терапии он возглавлял 12 лет - она была создана непосредственно при его участии. В отделении боролись за жизнь новорожденных детей Находки и районов рядом.

Своей специальности Михаил Михайлович оставался верен 43 года. Реаниматологию врач считал одной из самых трудных и стрессовых направлений для медика, ведь это всегда работа с критическим состоянием пациента на грани жизни и смерти.

Особое внимание Михаил Левша уделял подготовке молодых кадров - он был частым гостем научных конференций.

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