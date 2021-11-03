Глава Примгидромета подтвердил дожди и снег на 8-11 ноября

В Приморье похолодает Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Примгидромета Борис Кубай уточнил синоптическую ситуацию на 8-11 ноября. Синоптик подтвердил, что в крае будут властвовать осадки. Они начнутся 8 ноября, на юге Приморского края. Во Владивостоке будет ливневой дождь и штормовой ветер. Прекращение дождя и ослабление ветра на юге края ожидается ночью 9 ноября.

Во вторник, 9 ноября, будет распространение дождей на северные и центральные районы Приморья. На востоке края осадки будут обильнее, чем в западных территориях.

В среду, 10 ноября, приморцы могут ждать дождя с мокрым снегом. В горных районах - только мокрый снег. Постепенно будет холодать, останутся только снежные осадки.

В четверг, 11 ноября, будет идти снег различной интенсивности. В течение дня снег будет прекращаться с юга на север.

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