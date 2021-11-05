Инфекционные центры Приморья будут работать по 14 часов в сутки

Из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Приморье увеличивают рабочий день врачей. Амбулаторные инфекционные центры, сообщили в пресс-службе правительства края, переведены на семидневную рабочую неделю, более того, принимать пациентов в будние дни будут по 14 часов в сутки.

От зари до зари готовы работать более десяти инфекционных центров. С понедельника по пятницу пациенты с симптомами ОРВИ и других респираторных болезней могут прийти с 8 до 22 часов, а в выходные - с 9 до 18 часов.

Список адресов:

- Владивостокская поликлиника №1 (Почтовый переулок, 9);

- Владивостокская поликлиника №3 (Светланская, 131);

- Владивостокская поликлиника №6 (Черемуховая, 32);

- Владивостокская поликлиника №9 (Адмирала Горшкова, 3);

- Артемовская городская больница (Партизанская, 18);

- Арсеньевская городская больница (Островского, 40);

- Лесозаводская центральная городская больница (Пушкинская, 38);

- Находкинская городская больница (Дзержинского, 5);

- Партизанская городская больница №1 (Ленинская, 30);

- Спасская городская больница (Ленинская, 29);

- Уссурийская центральная городская больница (Володарского, 98).

При этом специалисты напомнили, что с высокой температурой лучше вызвать врача на дом

- Медики напоминают, что связи между ростом заболеваемости и темпом вакцинации нет. Заболеваемость растет потому, что начался эпидемиологический сезон, а процент защищенных граждан (привитых) очень низкий. Поэтому инфекция продолжает циркулировать в крае, - добавили в пресс-службе.

Ранее Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ, сообщил, что в регионах, где больше шестидесяти процентов населения вакцинированы, такой нагрузки на медиков нет. Он добавил, что среди вакцинированных нет тех, кто переносит ковид в тяжелой форме.

Напомним, прививку сделали уже 553 288 человек, а завершили иммунизацию больше 392 тысяч приморцев.

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