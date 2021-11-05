В Приморье за последние сутки выявлено еще 326 случаев заражения COVID-19

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморском крае, несмотря на увеличение темпов вакцинации и жесткие ограничения, растет число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки заразились 326 человек, всего с начала пандемии зафиксировались 77 762 случая заражения. В крае увеличивают коечный фонд для больных коронавирусом.

По информации пресс-службы правительства Приморья, 327 человек выздоровели за 4 ноября. Всего с начала пандемии одолеть вирус смогли 68 897 приморцев.

Четыре человека в минувшие сутки скончались, всего 1 280 приморцев не справились с болезнью.

В крае инфекционные амбулаторные центры перевели на 14-часовой рабочий день. Темпы вакцинации растут. Привились от коронавируса уже 557 906 человек - это люди, поставившие первый компонент вакцины.

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