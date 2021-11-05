В Уссурийске спасли оставленного щенка, который застрял между гаражами

Фото: mark2_che

В Приморье жители Уссурийска показали дружную кооперацию. Стало известно из социальных сетей, что щенок застрял между гаражами. Не прошло и пары часов, как питомца вызволили. Более того, очевидцы сообщают, что проход между злополучными гаражами уже заделан.

Неравнодушные приморцы отправились к указанному месту и вызволили животное. К слову, по словам очевидцев в комментариях, щенку уже нашли нового хозяина.

Жители от истории в восторге: многие благодарят неравнодушных. При этом большинство считают, что животное - очередная жертва хозяев, которые выкидывают питомцев на улице. Автор видео добавляет: видимо, кто-то уже подкидывал щенку корм.

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