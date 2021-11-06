Ударившего женщину в центре Владивостока незнакомца нашли на Эгершельде

Хулигана нашли по камерам. Фото: пресс-служба УМВД по Приморскому краю

Жителю Владивостока, ударившему женщину в центре города, назначили 15 суток ареста. При этом решается вопрос о возбуждении в отношении него и уголовного дела, сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что спокойно шла по тротуару в центре города, по улице Алеутской. Внезапно абсолютно незнакомый ей прохожий подошел и ударил кулаком в голову. Сильно, пострадавшую отправили на судмедэкспертизу. А агрессор просто убежал.

Сотрудники полиции быстро установили личность драчуна, им оказался 42-летний местный житель. Полицейские обнаружили его во дворе жилого дома на улице Саратовской на Эгершельде. Там он продолжал вести себя асоциально, приставать к гражданам, материться.

На замечания сотрудников полиции не реагировал, поэтому быстро оказался во Фрунзенском отделе полиции. Но даже там продолжил вести себя буйно и даже пытался спровоцировать драку с полицейскими.

Вину он признал, свалив все на алкоголь. Фото: пресс-служба УМВД по Приморскому краю

Все это обернулось административным протоколом по статье мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. Суд назначил максимальное наказание – отправил любителя махать кулаками под арест на 15 суток.

Сам дебошир вину признал, свалив все на спирт. По его же словам, накануне он долго употреблял алкоголь, который сподвиг его на агрессивное поведение.

Арестом он может не отделаться. Потерпевшую направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нанесения побоев женщине.

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