Водитель с огромным стажем протаранил в Приморье пешехода в темноте

ДТП в Артеме. Фото: УМВД по ПК

В Артеме в темное время произошло ДТП со смертельным исходом. 49-летний водитель Toyota Wish ехал со стороны улицы Интернациональной в направлении Западной, когда ему наперерез вышел 73-летний житель Артема. Избежать столкновения не получилось, пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью.

Выяснилось, что переходил он проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи ничего не смогла сделать, мужчина скончался.

ДТП в Артеме. Фото: УМВД по ПК

Теперь Госавтоинспекция Артема проводит проверку. Назначено проведение ряда исследований, чтобы определить, есть ли вина водителя. Так или иначе, избежать ДТП мужчина не смог, даже несмотря на внушительный стаж вождения - 20 лет.

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