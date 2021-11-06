Легендарный пост ГИБДД на въезде в Уссурийск решили приватизировать

Тот самый пост ГИБДД. Фото: Яндекс-карты

Бюджет Уссурийска, второго по величине города Приморья, решили пополнить необычным образом – продать знаменитый пост ГИБДД на выезде из города со стороны Владивостока. Его включили в план приватизации муниципального имущества на 2022 год, который 26 октября утвердила дума Уссурийского городского округа.

Этот пост на Владивостокском шоссе уже несколько лет стоит заброшенным. А в свое время он наводил ужас на многих водителей Приморья из разных районов, особенно тех, у кого были проблемы с документами или с транспортным средством. Пост ГИБДД «на Сахзаводе» старались объехать окольными путями, чтобы не испытывать судьбу. Но со строительством трассы в объезд Уссурийска актуальность этого рубежа пропала.

В прогнозном плане приватизации здание обозначено как нежилое, площадью 71,5 квадратных метра. Обременений права не зарегистрировано. Как можно его использовать, не ясно, но расположено оно весьма удобно: прямо возле трассы, что естественно, на довольно оживленном перекрестке.

Добавим от «КП», что здание построено в 1990 году, оно кирпичное, двухэтажное. Кадастровая стоимость - 1 184 530 рублей.

Вместе с постом ГИБДД в программу приватизации попали здание (89,3 квадратов) и земельный участок (1164 квадратов) в селе Пуциловка и имущественный комплекс МУП «Уссурийск-Электросеть» на улице Советская, 15. Во сколько оценят каждый лот, пока не известно, но в общем город планирует выручить за все это имущество в 2022 году около 2,5 миллионов

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