ГИБДД Приморья предупреждает об авариях из-за осадков с 8 ноября

Из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным Примгидромета, 8, 9 и 10 ноября в Приморье синоптики прогнозируют ухудшение погоды. Циклон вызовет дождь 8 ноября, а уже 9 и 10 ноября может выпасть снег. ГИБДД Приморья края напоминает об опасностях на дороге из-за непогоды: возможно появление гололеда и пробки.

Любая непогода для автомобилиста Владивостока – головная боль, что уж говорить о снеге. Самая большая ошибка водителя дальневосточной столицы – не поменять резину с летней на зимнюю. В условиях гололедицы машина может уйти в занос. Приморцам, которые еще не сменили покрышки, рекомендуют воспользоваться автобусом.

Сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу в усиленном режиме с выставлением нарядов ДПС на наиболее аварийно опасных участках автодорог.

Пресс-служба ведомства просит обращаться в дежурные части. Номера телефонов дежурной части Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю: 8(423)231 09 08, 249 09 21.

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