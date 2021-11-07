В Приморье за минувшие сутки еще 346 человек заразились коронавирусом

Из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье замедлился рост заболеваемости коронавирусом. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки заразились 346 человек. Цифра огромная, все еще рекордная для края, однако прирост заболевших меньше, чем на всей прошедшей неделе. Всего с начала пандемии в крае зафиксировали 78 449 случаев заражения.

Выздоровели за 6 ноября 213 человек, а всего - 69 304. Коронавирус унес жизни еще пяти приморцев, всего с начала пандемии скончались 1 288 человек.

Напомним, в крае ведется кампания по массовой вакцинации населения. За минувшие сутки привились еще около восьми тысяч человек, а за все время - 572 773 приморцев. Число жителей, получивших полную иммунизацию (два компонента вакцины), близится к 400 000.

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