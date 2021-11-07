Капот всмятку: ДТП с пострадавшими произошло на объездной Седанка-Патрокл

Фото: dps_vl

На объездной трассе Седанка-Патрокл в районе спуска на водохранилище Снеговой Пади во Владивостоке случилось массовое ДТП. Несколько автомобилей врезались в леера.

Кадры попали в социальные сети. Капоты двух легковых автомобилей практически сплющены об леерные ограждения. Большегруз с досками съехал на обочину, раскидав часть древесины.

Фото: dps_vl

Причины аварии еще неизвестны, однако есть пострадавшие. На месте работают медики и сотрудники ГИБДД.

Известно, что поворот на этом съезде очень резкий - в комментариях советуют сбавлять на нем скорость.

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