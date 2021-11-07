Мужчина, пытавшийся купить водительские права чужими руками, пойдет под суд

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Приморья будет осужден за взятку. Обвиняемый передал 120 тысяч рублей посреднику, чтобы тот передал властям. Ожидалось, что это поможет фигуранту сдать экзамен на водительские права по нескольким категориям, но план сорвался.

Как сообщили в СУ СК РФ по Приморью, с посредником 52-летний встретился еще в июле 2021 года, на автовокзале фигурант передал мужчине значительную сумму. За деньги полицейский при сдаче экзамена должен был «промолчать» в случае каких-либо ошибок. Приморец хотел также удостоверения в категории «В, В1, М».

Однако, подчеркнули в Следкоме, об этой схеме получатель взятки не знал – вероятно, поэтому преступление и раскрыли. Все доказательства собраны.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении посредника уголовное дело выделено в отдельное производство, - добавили в пресс-службе органа.

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