В Приморье очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье за минувшие сутки очередной антирекорд по заболеваемости. С каждым днем количество новых случаев увеличивается: за вчерашний день заразились 356 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 78 805 случаев заражения.

Об этом сообщил региональный оперштаб. По данным ведомства, еще 154 человека выздоровели за минувшие сутки, всего болезнь одолели 69 458 человек. Не справились с коронавирусом 4 человека, всего 1 292 приморца погибли.

В крае все еще идет кампания массовой вакцинации. Привились уже 576 261 человек, однако этого еще недостаточно для коллективного иммунитета.

Глава минздрава края Анастасия Худченко отмечает, что увеличилось число пациентов с тяжелой формой болезни. Она связала факт с тем, что приморцы поздно обращаются к врачу:

- Отмечаем, что у нас, особенно на периферии края, регистрируются случаи поздних обращений граждан за медпомощью, когда они в течение нескольких недель самостоятельно пытаются лечиться, а после поступают в больницы в крайне тяжелом состоянии. Призываем приморцев при появлении первых симптомов простуды, даже легких, обращаться к врачу.

Ранее Худченко сообщала, что процент занятости коечного фонда на сегодня колеблется от 88 до 92%, места пока есть. Увеличивается число именно тех, кто находится на кислородной поддержке, искусственной вентиляции легких

Амбулаторные инфекционные центры в Приморье работают уже по 14 часов в сутки в будние дни. В крае развернуто более 200 мобильных и стационарных пунктов для вакцинации - власти призывают приморцев привиться.

Меры борьбы против коронавируса развернуты в рамках государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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