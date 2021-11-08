К ответственности привлекли свыше 1200 мигрантов-нелегалов в Приморье

Фото: принтскрин видео УМВД Приморья

В Приморье провели операцию под говорящим названием «Нелегал», призванную пресечь нарушения миграционного законодательства. На 1226 иностранцев возбуждены дела об административной ответственности.

Ведомства предоставили видеоотчет успехов. На кадрах мигрантов проверяют на местах работы, например, на стройках, а также на дорогах. За некоторыми иностранцами сотрудникам Росгвардии пришлось побегать.

По информации Приморского УМВД, 33 мигранта пойдут под суд, двое из которых ответят за сбыт наркотиков. К административной ответственности привлекут еще 693 мигранта за несоблюдение законодательства.

Более того, еще 55 человек выдворят за пределы России.

В операции принимали участие сотрудники миграционной службы полиции, ГИБДД, ФСБ и отряды Росгвардии. Как сообщили в пресс-службе УМВД, рейдовые мероприятия на этом не закончатся.

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