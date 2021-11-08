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Владивосток8 ноября 2021 5:48

Их целая тьма: в Приморье банда медведей оккупировала автомобилистов

Больше семи медведей ходили по трассе в поселке под Дальнегорском
Руслан НОВИКОВ
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Фото: принтскрин, видео @atypical_dalnegorsk

Фото: принтскрин, видео @atypical_dalnegorsk

Жители приморского поселка Смычка в Дальнегорском районе засняли целую банду медведей. Группа из 6-8 животных ходила по трассе и не испугалась даже проезжающих мимо автомобилей и фар. В скором времени медведи все же убежали.

Инцидент засняли в 23 часа и опубликовали видео в сети. Приморцы в комментариях рассуждают, что стало причиной такого поведения: многие отметили, что над ситуацией не стоит смеяться. Можно предположить, что медведи перед зимой мигрируют в поисках пищи. Это значит, что жители близлежащих сел в опасности: в это время года бурые агрессивны.

Другие оценили красоту и мобильность мишек: действительно, для таких больших животных двигаются они крайне шустро.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03