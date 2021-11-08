Скончался художник Владлен Камовский, воспевавший Владивосток

Фото: Город V

Накануне, 7 ноября, из жизни ушел Владлен Александрович Камовский - приморский живописец, график. Ему было 84 года.

- Ушел прекрасный человек. Соболезнуем родным и близким в этот грустный и тяжелый момент, — сообщили в Приморской картинной галерее, где также хранят труды Владлена Александровича.

Камовский писал лирические пейзажи, в том числе городские, воспевал Владивосток в своих работах. Заслуженный художник России и член Союза Художников РФ.

Фото: Город V

В издании «Город V» цитируют слова искусствоведа Виталия Кандыбы о Камовском:

- Владлен Камовский стал в приморской живописи первым художником, сделавшим стержневой темой творчества прошлое Владивостока в зеркале его построек. И это прошлое подавалось в его камерной живописи с откровенным любованием и душевной симпатией. В его живописных «прогулках» по Владивостоку поражали полная поглощённость внимания прошлым и полное незамечание современного Владивостока, выросшего в советские времена. Последний он отметал, дабы вскрыть и отразить слой той жизни, в которой, по его мнению, удержались реликты стародавнего Владивостока. Того, который мы потеряли, того, каким он был когда-то.

Редакция присоединяется к соболезнованиям. Работы Владлена Камовского хранятся в Приморской картинной галерее, в Музее им. В.К. Арсеньева; в частных коллекциях в России и за рубежом.

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