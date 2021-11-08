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Владивосток8 ноября 2021 7:38

Массовое ДТП произошло на Народном проспекте во Владивостоке

Легковой автомобиль и минивэн разбиты
Руслан НОВИКОВ
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Фото: принтскрин видео, @dpscontrol_125rus

Фото: принтскрин видео, @dpscontrol_125rus

На Народном проспекте во Владивостоке произошло серьезное ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с минивэном - у обеих машин сильные повреждения капота и боковой двери.

Подробности аварии неизвестны, однако видеозапись просочилась в соцсети. Предположительно, минивэн и легковушка не поделили полосу. В комментариях также предполагают, что виновник аварии мог врезаться в минивэн, когда тот был припаркован.

О пострадавших не сообщается. На место прибыли сотрудники ГИБДД, медики на месте замечены не были.

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