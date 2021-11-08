Массовое ДТП произошло на Народном проспекте во Владивостоке

Фото: принтскрин видео, @dpscontrol_125rus

На Народном проспекте во Владивостоке произошло серьезное ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с минивэном - у обеих машин сильные повреждения капота и боковой двери.

Подробности аварии неизвестны, однако видеозапись просочилась в соцсети. Предположительно, минивэн и легковушка не поделили полосу. В комментариях также предполагают, что виновник аварии мог врезаться в минивэн, когда тот был припаркован.

О пострадавших не сообщается. На место прибыли сотрудники ГИБДД, медики на месте замечены не были.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03