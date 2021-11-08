Первые жертвы от шквального ветра и циклона в Приморье: в поселке снесло крышу

Фото: предоставлено очевидцами

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье на 8-9 ноября. Циклон уже дает о себе знать: во многих районах края усиливается ветер, начинается небольшой дождь. В некоторых районах Приморья ветер уже близится к штормовым значениям - в поселке Дунае в ЗАТО Фокино циклон снес крышу жилого дома.

Видеозаписи предоставили очевидцы: на кадрах видно, что шифер и настил уже лежат на земле, а на крыше остался только полуголый чердак. На одном из снимков часть полотна осталась прямо на кроне дерева.

- Грачи прилетели, - шутят жители.

«КП-Владивосток» следит за развитием циклона.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03