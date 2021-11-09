Министр здравоохранения Приморья рассказала, какой может быть справка о метотводе от коронавируса

Архив «КП» Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье уже больше недели действует QR-режим, когда для входа в общепит и культурные учреждения нужно предъявлять специальный код о вакцинации от коронавируса или перенесенной болезни. Также посещать общественные места могут и те жители и гости края, у которых есть справка о медицинском отводе от прививки. Однако сейчас людей волнует, где они должны получить эту справку (в государственной или частной поликлинике) и каким образом она должна быть оформлена. На этот важный вопрос ответила заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

– Справка может быть из любой медицинской организации, оформленная должным образом. Должным образом это означает, что в справке должна быть ссылка на решение врачебной комиссии. А государственная или частная медицинская организация оформила, не имеет значения.

Отметим, что основанием для медотвода является перечень противопоказаний для вакцинации, который приведен в инструкции к иммунобиологическим препаратам. Например, для временного медотвода являются острые инфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. Все постоянные отводы принимаются только по решению иммунологической комиссии.

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