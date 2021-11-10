Когда детям делают бесплатный тест на COVID-19, рассказала главврач детской поликлиники

Главный врач детской поликлиники №5 Александра Горшкова. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Эпидемия коронавируса все еще не сбавляет обороты в Приморском крае. К сожалению, вирус опасен, как для старшего поколения, так и для детей. Сейчас есть возможность сделать ПЦР диагностику на ковид ребенку платно и бесплатно. В каких случаях платить за тест не придется, рассказала главный врач детской поликлиники №5 Владивостока Александра Горшкова.

- Бесплатный ПЦР тест мы делаем, если ребенок контактировал с заболевшим и у него возникла клиника заболевания, не исключающая ковид. 14 дней мы за детьми наблюдаем, при возникновении клиники ОРЗ, которая не исключает ковид, мы обязаны взять ПЦР диагностику и естественно она будет бесплатной, – отметила главный врач.

Также для плановой госпитализации ребенка в стационар диагностика ковид инфекции делается бесплатно за 72 часа до предполагаемого помещения в больницу. Во всех остальных случаях, таких как поездка в санаторий или детский лагерь, посещение массового мероприятия, где требуется ПЦР диагностика, тест будет платным.

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