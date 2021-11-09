В Приморье ужесточаются меры: в торговые центры теперь можно только с QR-кодом

Фото: Валентина Козлова

Как мы и предупреждали, в Приморье расширяются антиковидные ограничения. С 9 ноября QR-коды нужно показывать на входе не только в рестораны и кинотеатры, но и во все торговые центры, салоны красоты и гостиницы.

Собственники бизнеса должны не допускать граждан на объекты без предъявления ими соответствующего QR-кода. Могут не предоставлять эти данные только жители Приморья, не достигшие совершеннолетия, либо граждане, имеющие медицинский отвод от вакцинации. В этом случае при посещении учреждений жители старше 18 лет должны предъявить справку медицинской организации установленного образца. В противном случае в посещении заведения будет отказано.

Любопытно, что в этом же постановлении некоторым гражданам разрешили вместо QR-кодов показывать "альтернативный документ". Видимо, речь о бумажных сертификатах о прививках, и сделано это, вероятно, для защиты персональных данных некоторых категорий граждан. Потому что касается это изменение военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных сил РФ, членов их семей, а также граждан, уволенных с военной службы по контракту или по призыву.

Еще одно исключение - сотрудники иностранных консульских учреждений. Они могут предъявить для входа документ, подтверждающий вакцинацию, и документ, подтверждающий статус консульского или технического сотрудника иностранного учреждения. Но вакцина только из числа зарегистрированных на территории России.

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