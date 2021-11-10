Приморье 10 ноября накроют холода

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погоду в Приморском крае определяет тропосферный вихрь. В крае почти без осадков: местами выпадет небольшой умеренный снег. В отдельных районах севера стоит быть аккуратнее: вероятен гололед. Ветер северо-западный, в целом умеренный. Температура скачущая: от -2 до +9 градусов. Информацию подтвердил и Примгидромет: снега сегодня, 10 ноября, не будет.

По информации Примпогоды, во Владивостоке без осадков. Максимальная температура может достигнуть лишь двух градусов тепла. Большую часть суток столбики термометра будут держаться на нуле. Ветер умеренный, однако утром - сильный.

В Уссурийске будет облачно, но тоже без осадков. Ветер северо-западный: умеренный и утром сильный. Температура составит от +1 до +3 градусов.

В Находке облачно, небольшой снег. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха +2...+4°C.

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