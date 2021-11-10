«Динамо-Владивосток» впервые победила в Суперлиге по баскетболу

Фото: Пресс-служба БК «Динамо-Владивосток»

Новичок на баскетбольном поле, недавно созданный клуб «Динамо-Владивосток» забрал свою первую победу в истории. Матч состоялся против МБА в Москве накануне – москвичи не устояли перед приморцами, хотя до этого одержали пять побед в семи матчах.

Счет составил 79:89 в пользу «Динамо», сообщили в пресс-службе «Динамо-Владивосток». Игра была быстрой – за первую четверть капитан приморцев Даниил Соловьев набрал три фола. Стартовали москвичи с 7:2, а затем забили «Динамо». За время игры приморцы вынудили соперника взять целых пять фолов. Перед заключительным игровым отрезком команда вела со счетом 64:60.

В последней четверти принимающие сократили отрыв, однако трехочковый от капитана «Динамо» заставил баскетболистов воспрянуть духом. Игру завершил шикарным дальним броском Вячеслав Грачев за чуть больше четырех минут до окончания матча счет составит 77:68. Последние два мяча забил Кирилл Ситник, защитник «Динамо».

В четверг, 11 ноября, «Динамо-Владивосток» дома принимает «ЦОП-Локомотив-Кубань».

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