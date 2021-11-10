Женщина в Приморье, пытаясь спастись от изнасилования, выпрыгнула с окна 4-го этажа

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В приморском Дальнереченске развернулась ужасающая история. Местный житель обвиняется в покушении на изнасилование. Потерпевшая, пытаясь спастись, выпрыгнула с четвертого этажа.

О кошмарном преступлении сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью - расследование дела завершено. По версии следствия, еще в августе этого года обвиняемый напился у своей знакомой и попытался заняться с ней сексом. Девушка отказала - тогда мужчина проявил животную натуру, пытался задушить пострадавшую подушкой, требовал вступить с ним в связь. Пришлось идти на крайние меры: появился момент, когда можно было спастись, и в это время девушка выбежала на балкон и спрыгнула с четвертого этажа. К счастью, ей удалось выжить и сообщить органам.

Уголовное дело передано в суд - скоро обвиняемый окажется на скамье. По статье части 3 статьи 30, а также пункта «б» части 2 статьи 131 УК РФ (Покушение на изнасилование) мужчине грозит от трех до шести лет тюрьмы. Учитывая отягощающие обстоятельства, срок могут и увеличить.

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