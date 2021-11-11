Житель Приморья едва не убил щенка камнями на глазах у волонтера

К счастью, щенку на помощь пришел волонтер. Фото: instagram.com/tikh.ekaterina

В приморском городе Артеме у гаражей по улице Дзержинского кто-то оставил маленького щенка. Почему его владельцы с ним так поступили, остается только гадать, но животное верно ожидало хозяев. На протяжении трех дней питомец бегал вдоль гаражей, его нашли волонтеры и покормили. Было принято решение найти щенку новый дом, но тут подъехал автомобиль, из которого вышел мужчина, и у него на животное были совсем другие планы.

Как рассказали очевидцы, щенок прижался в угол гаража, когда мужчина взял камень и со всей силы кинул его в голову четвероногому другу, раздался душераздирающий писк. Волонтер тут же подбежала к мужчине и, срывая голос, попросила оставить беднягу в покое. По словам обидчика, собака ему мешала тем, что ходила рядом с гаражами в туалет.

- В чем вина трехмесячного щенка? А в том, что какой-то «чудесный» человек три дня назад выбросил его в гаражном кооперативе, и он попросту сидел и ждал хозяев на одном месте. А нашему «герою» он помешал. Будьте людьми! Это маленькие беззащитные существа, полностью зависящие от человека, - рассказала волонтер Екатерина Тихонова.

Собаку тут же отправили в клинику, зашивать рану, там уже выяснили, что она, оказывается, к тому же была облита растворителем, ее помыли и принялись за лечение. Сейчас состояние щенка стабильное, на макушке красуется большое пятно от зеленки, а ветеринары следят за здоровьем питомца.

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