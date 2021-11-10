В больнице в Приморье произошла драка за дозу вакцины от ковида

Фото: принтскрин, mark2_che

В железнодорожной больнице Уссурийска развернулась битва за дозу вакцины. Молодой человек попытался пролезть без очереди, чем вызвал негатив большинства. Предположительно, один из мужчин в очереди решил вступиться за народную справедливость - так и заварилась потасовка.

Об этом сообщили в социальных сетях, в местном паблике. Очевидец засняла происходящее на камеру мобильного телефона. Она и сообщила, что доза вакцины стала яблоком раздора - правда, начало конфликта в объектив не попало. Разнимать мужчин принялась охрана, в итоге нарушителя порядка вывели.

Приморцы в комментариях возмутились.

- До чего людей доводят?.. - риторически спросила жительница.

Часть приморцев о ситуации отшутились, мол, герои истории очень торопятся в бар и парикмахерские.

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