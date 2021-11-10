Мост, лес, пес: краски приморской осени

Снимок уходящей осени. Фото: instagram.com/ladyyy_diii

Снимки из национального парка «Удэгейская легенда» облетели местные паблики. Вид действительно завораживающий. Длинный деревянный мост над спокойным озером ведет в осенний лес, пестрящий яркими красками.

Снимкам добавляет уюта четвероногий рыжий друг, который был с хозяйкой во время поездки. Автор фото также рассказала о ледяной речке с шустрыми рыбами, теплой печке на дровах и походной кухне.

Мост в Красноармейском районе. Фото: instagram.com/ladyyy_diii

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