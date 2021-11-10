«Мой двор – мои правила»: во Владивостоке водитель джипа из принципа перегородил проезд, отправившись по своим делам

Автомобилист оставил своего железного коня на дороге. Фото: «КП-Владивосток»

Дорожные конфликты в одном из самых автомобилизированных городов страны – во Владивостоке, не редкость. Очередной неприятный инцидент произошел на узкой межквартальной дороге в Первореченском районе города. К счастью, в этот раз без потасовки, но понервничать участникам конфликта все же пришлось. Подробности «КП-Владивосток» рассказали очевидцы.

История произошла на проспекте Красного Знамени, 119, вечером в среду как раз, когда многие возвращаются домой.

– Мы ехали по двору, за нами целый поток машин. Навстречу выехал джип. Попросили сдать его назад или прижаться, так, чтобы остальные смогли проехать. На что мужчина ответил, что это его двор, он живет здесь давно и тут свои правила, заверив, что это мы всей толпой должны уступить. Естественно, что весь поток двигаться не стал. В итоге он просто закрыл машину и ушел домой. Вернулся минут через 30. Все это время разъехаться никто не мог. Пробка собралась с двух сторон, – поделилась местная жительница.

По словам девушки из-за подобного поведения владельца джипа едва не завязалась драка. Из-за одного принципиального водителя настроение оказалось подпорчено у многих.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03