Борис Кубай: «С 10 по 20 ноября в Приморье ожидается снегопад и похолодание»

Во Владивостоке шанс выпадения снега минимальный. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель краевого гидрометеоцентра Борис Кубай рассказал, какая погода ожидается в Приморье в ближайшие 10 дней. Существенных изменений не будет, однако, погода в северной части региона может отличаться от южной.

— С 10 по 20 ноября в Приморье ожидается небольшой или умеренный снегопад в некоторых уголках региона и похолодание. В северной части Приморского края вероятность снегопадов будет повыше, чем в южной. А во Владивостоке эта вероятность существенно ниже, — рассказал Борис Кубай.

Вместе с этим Кубай развеял слухи, укрепившиеся в интернете, что 19 и 20 ноября в Приморском крае ожидаются мощные штормы и мокрый снег. Синоптик отметил, что по расчетам гидрометеоцентра таких аномалий не ожидается.

— Если стихия все-таки произойдет, то мы заблаговременно оповестим приморцев, — добавил Борис Кубай.

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