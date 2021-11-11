Подросток в Артеме пойдет под суд за кражу с банковского счета у доверчивого приятеля

Из архива КП Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Приморье завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего парня. Он обвиняется в краже с банковского счета. При этом в истории обошлось без взломов: хищение произошло через пару кликов в приложении мобильного банка.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ, в июле 2021 года обвиняемый общался со знакомым и просто попросил дать ему свой мобильный телефон. Приятель поверил, разблокировал смартфон и отдал. В момент обвиняемый сделал два перевода в банковском приложении. В общей сложности ущерб составил 18 000 тысяч рублей.

Видимо, подстава оказалась непродуманной. Юноше грозит срок от 1,5 до 6 лет лишения свободы с возможными денежными штрафами по статье части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

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