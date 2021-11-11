В Артеме сорвался замысел торговца наркотиками, находящегося в федеральном розыске

Фото: пресс-служба ОМВД по Артему

В Приморье сотрудники задержали мужчину с наркотиками. Полицейские были на патруле, когда обратили внимание на странного прохожего. Увидев полицейских, он занервничал - сотрудники правопорядка подошли для беседы. Оказалось, что перед ними крупный наркоторговец, находящийся в федеральном розыске.

Как сообщили в пресс-службе ОМВД Артема, 37-летний мужчина сам признался. Он положительно ответил на вопрос о наличии наркотиков при себе. Подозреваемого доставили в отдел полиции - за поясом мужчины был загадочный сверток. ОказалосЬ, это марихуана размеров в больше чем 15 грамм. К слову, это считается значительным размером. Мужчина тут же сообщил, что это для личного потребления, но, очевидно, такая доза и слона сломит.

Полицейские оперативно установили, что задержанный - фигурант еще одного дела о незаконном обороте наркотиков. Дело тогда было направлено в суд, однако мужчина не явился. Судом он был объявлен в федеральный розыск.

Сейчас фигурант заключен под стражу. Ему грозит серьезный срок.

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