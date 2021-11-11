В Приморье помощь понадобилась бригаде скорой помощи, но никто не откликнулся

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморцы обсуждают облетевшую соцсети историю жительницы Уссурийска. Ребенку женщины понадобилась экстренная медпомощь, они ехали в карете скорой, как вдруг случилось ЧП. Десятки машин проехали мимо.

Как сообщили otvprim.ru, автомобиль бригады пробил колесо на трассе Уссурийск-Владивосток.

- Темнота, проливной дождь, ветер, связи нет, а в салоне маленький ребёнок, нуждающийся в экстренной доставке в стационар. В надежде на помощь пытались остановить проезжающие мимо авто...Уже и не надеялись на помощь, - писала женщина в соцсети.

Бригаде и женщине с ребенком все же помог водитель микроавтобуса. Спасатели дождались, пока автомобиль снова не начнет движение.

- Огромное спасибо Вам за помощь, что не проехали мимо, не испугались намокнуть под дождём. Здорово, что есть неравнодушные люди, готовые прийти на помощь, - подчеркнула женщина.

Однако от равнодушия приморцев в комментариях в ужасе:

- Мир перевернулся, ценности потеряны. Скорая просит помощи, и не остановиться… это уже не просто равнодушие людей, - пишет жительница.

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