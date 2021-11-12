Приморцев удивило то, что сделал доставщик воды с бутылками

Мужчина сказал, что все это он привез для себя Фото: принтскрин видео.

Жительница Владивостока стала свидетельницей очень странной картины, доставщик переливал воду из пятилитровок в девятнадцатилитровые бутылки прямо в своей машине. Этикеток почти нет, но виднеются логотипы известных брендов, а на коробке, где лежит весь товар пестрит наклейка компании, расположенной в центре приморской столицы. Мужчина заявил, что все это он привез для себя.

Девушка, не стесняясь, подошла с камерой к человеку и засыпала его вопросами. Он сказал, что привез воду «нашим» людям, а все остальное взял для себя.

Внятного ответа она так и не услышала, и заявила, что позвонит в фирму разобраться в том, что происходит. По телефону организации девушке сказали, что о действиях водителя и содержимого машины они ничего не знают, но пообещали разобраться и в случае чего наказать сотрудника.

- Адресов фирмы нигде нет, дама по телефону сообщила, что воду разливают в городе, по версии заместителя директора это Пограничный район. Ничего внятного. Вот думаю, сдавать ли их в органы, - делится свидетельница инцидента в сети.

«КП-Владивосток» тоже попыталась связаться с компанией по доставке питьевой воды, однако дозвониться по указанному номеру на момент выхода материала не удалось.

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