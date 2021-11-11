Сотрудники Минтранса отговорили человека от последнего шага на Золотом мосту во Владивостоке

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке предотвратили трагедию. В середине Золотого моста человек вышел из автомобиля и пошел в сторону леерного ограждения - прямо к воде. Он перелез через ограждение, на помощь выехали сотрудники Приморского филиала ФГУАП «УВО Минтранса России».

Как сообщили в пресс-службе Минтранса, инцидент произошел в дневное время - в 14 часов. Сначала зафиксировали несанкционированную остановку машины на мосту во время оживленного движения транспорта.

- Несмотря на неоднократные сообщения по громкоговорителю о запрете остановки, мужчина вышел из машины, перелез через ограждение и облокотился на перила технического прохода, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, высота моста над водой составляет 60 метров. Прыжок или падение - фатальны. Уже через две минуты на место прибыли начальник караула С.А. Жуков и водитель В.А. Литвинов. Больше десяти минут сотрудники Минтранса отговаривали мужчину от безрассудного поступка.

Директор филиала отметил, что умелые действия сотрудников будут поощрены.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03