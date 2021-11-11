Во Владивостоке мошенник сбежал от жертвы, узнав, что семья живет на пособие

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В приморской столице вновь активизировались мошенники. Схема старая, но аферисты ее немного модернизировали: мужчина представляется сотрудником электрокомпании и сообщает о нужде заменить электросчетчик. Он предлагает сам купить новый - это якобы будет дешевле.

Об афере сообщили в социальных сетях, и зафиксировано уже несколько случаев. Так, в районе проспекта Столетия по квартирам ходит самоназванный сотрудник электроснабжающей компании - он проверил показания электросчетчиков и сообщил, что их необходимо менять. Мол, истек срок годности. Работы - бесплатны, а вот счетчик надо приобрести самостоятельно. Есть по 5000 и по 3200, сотрудник, конечно же, предложил последний вариант - но тогда деньги надо отдать ему лично. На уловку попались бабушка и соседи автора публикации в соцсети.

В комментариях откликнулась женщина, которая рассказала о подобном случае. Он произошел на Талалихина - в этот раз мошенники подготовились досконально:

- Показывает развернутое удостоверение. И папка с собой полна документов: с печатями и т. д. Только сумму просил 7800. Рассказывает очень убедительно. Я не пенсионерка, но стояла, слушала его, и даже мысли не было, что мошенник. Но когда он услышал, что я в декрете и живем мы с ребенком на пособие в 8100, то убежал, - рассказала жительница Дарья.

Напомним, срок действия счетчиков всегда указан в квитанциях. Более того, их меняют поставщики услуг электроснабжения.

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