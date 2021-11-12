Студент поделился снимками заплесневелого спортзала в колледже Владивостока

Ученики жалуются на запах плесени в спортзале. Фото: instagram.com/dps.control

Судя по снимкам, которые предоставил студент одному из пабликов, спортзал «Колледжа машиностроения и транспорта», расположенного на Амурской во Владивостоке, уже давно нуждается в ремонте. Заплесневелые стены, дырявый пол и хлипкая штукатурка на потолке непроизвольно приводят только к одному вопросу: «А это когда-нибудь исправят?». В комментариях гости и ученики колледжа поделились своими мнениями по этому поводу.

Потолок спортзала. Фото: instagram.com/dps.control

- Еще на подходе к залу ощущается запах плесени, а в самом зале он, естественно, сильнее, - пишет ученик колледжа.

Корреспондент «КП-Владивосток» связался с сотрудниками колледжа, но ему не смогли предоставить по телефону какую-либо информацию о том планируются ли ремонтные работы в ближайшее время, да и планируются ли они вообще.

- Я в этом зале недавно в волейбол играл, там все рушится, - комментирует снимки житель Приморья.

Спортзал нуждается в ремонте. Фото: instagram.com/dps.control

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