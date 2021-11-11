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Владивосток11 ноября 2021 11:03

Заместителем мэра Владивостока Шестакова назначена дочь экс-вице-губернатора Приморья

Дарья Стегний - востоковед-экономист, у нее обширный послужной список в сфере международных отношений
Руслан НОВИКОВ
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Фото: администрация Владивостока

Фото: администрация Владивостока

В администрации Владивостока огласили, кто станет заместителем мэра города Константинова Шестакова. Должность заняла Дарья Стегний, к обязанностям она приступила 11 ноября.

Дарья Владимировна окончила ДВГУ в 2002 году, сообщили в пресс-службе мэрии, по специальности регионоведение (востоковед-экономист). Работала в коммерческих предприятиях, в управлении международных отношений краевой столицы и даже главой представительства совместного с Северной Кореей предприятия «РасонКонТранс»в городе Владивостоке.

Владимир Стегний, напомним, занимал должность вице-губернатора Приморского края. Политик отвечал за внешнеэкономическую и международную деятельность. Он также заместитель генерального директора ОАО «Тернейлес», председатель Совета Союза «Приморская Торгово-промышленная палата».

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