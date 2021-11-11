ДВФУ возвращает очное обучение с 15 ноября

Приказ о возвращении студентов ДВФУ в учебные аудитории подписал врио ректора Андрей Шушин. Многим учащимся придется вернуться в общежития - на время локального локдауна в вузе студенты уезжали домой.

Приказ поочередно публикуют социальные сети вуза. Согласно тексту, с 15 ноября учащиеся должны вернуться в аудитории: это касается всех школ, включая военный учебный центр вуза. Это касается также аттестаций всех видов: они пройдут в очной форме.

Под особый контроль попадет обеспечение антиковидных мер. О расширении правил и введении новых не говорится, но, судя по всему, за масками и дистанцией будут следить тщательнее - это, согласно приказу, должен проконтролировать проректор по медицинским вопросам. На территории вуза также продолжат вакцинацию в штатном режиме.

При этом не исключают возможность обратного перехода: в случае нужды исполнительному начальству вуза необходимо будет организовать все технические условия для "дистанционки".

Напомним, ранее ДВФУ перешел на онлайн-формат с 30 октября, планировалось, что приказ бессрочный - до особых распоряжений Минобразования РФ.

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