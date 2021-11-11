В Артеме автолюбитель пытался подкупить полицейских прямо в их служебной машине

Из архива КП Фото: Мария ЛЕНЦ

Следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело в отношении автомобилиста, который пытался взяткой откупиться от наказания, положив деньги в бардачок полицейской машины.

Как сообщили в пресс-службе СК, 23 октября этого года правоохранительные органы остановили водителя и проверили его на наличие водительских прав. Документов у мужчины не оказалось, и полицейский попросили автолюбителя пройти с ними в служебную машину, чтобы составить протокол. Там то и было совершено преступление. Мужчина положил пять тысяч рублей в бардачок автомобиля. Однако сотрудники полиции не приняли деньги.

Идет расследование уголовного дела, и устанавливаются обстоятельства преступления. Водитель подозревается по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 291.2 УК РФ за покушение на мелкое взяточничество. Ему грозит либо штраф до двух тысяч рублей, либо лишение свободы до одного года

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