Во Владивостоке на 33 млн рублей оштрафовали две дорожные компании из-за сговора

Компании заключили негласный договор между собой. Фото: Евгения ГУСЕВА

УФАС Приморья оштрафовало две компании, которые занимаются дорожным ремонтом, из-за сговора на торгах во Владивостоке. Суммарно дорожников обязали выплатить 33 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФАС.

«ФедералСтрой» оштрафована почти на 22 млн рублей, «Автобан-ДВ» — на 11 млн. Компании заключили негласный договор, кто победит на торгах, а кто выступит подрядчиком у победителя. УФАС рассмотрело эти контракты. Выяснилось, что ремонтные работы на дорогах Владивостока обошлись бы в 800 млрд рублей.

В Приморском крае, как и во многих других регионах РФ, действует нацпроект «Безопасные и качественные автодороги». Он направлен на улучшение дорожного покрытия. Деньги для реализации проекта выделяются из федеральной казны.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03