В Приморье женщина задушила приятеля, который справил нужду на ее матрас, пока спал

Женщина не первый раз привлекается к уголовной отвественности. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Приморье задержана 34-летняя женщина, которая задушила пьяного приятеля, пока он спал. Инцидент произошел 10 ноября, в селе Чугуевка, на улице 50 лет октября. Обвиняемую возмутил тот факт, что мужчина справил нужду на ее матрас.

По версии следствия, компания, в которой собрались люди, имеющие судимости, устроила попойку. Затем на матрас прилег 51-летний изрядно выпивший мужчина и уснул. После чего он справил нужду, не вставая с матраса. Когда это заметила обвиняемая, она схватилась за горло мужчины и начала его сдавливать.

— Женщина задержана. На данный момент решается вопрос о том, чтобы избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Приморского края.

Известно, что женщина тоже не первый раз привлекается к уголовной отвественности.

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