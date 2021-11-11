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Общество11 ноября 2021 14:53

В Приморье женщина задушила приятеля, который справил нужду на ее матрас, пока спал

Ее возмутило поведение мужчины
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Женщина не первый раз привлекается к уголовной отвественности.

Женщина не первый раз привлекается к уголовной отвественности.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Приморье задержана 34-летняя женщина, которая задушила пьяного приятеля, пока он спал. Инцидент произошел 10 ноября, в селе Чугуевка, на улице 50 лет октября. Обвиняемую возмутил тот факт, что мужчина справил нужду на ее матрас.

По версии следствия, компания, в которой собрались люди, имеющие судимости, устроила попойку. Затем на матрас прилег 51-летний изрядно выпивший мужчина и уснул. После чего он справил нужду, не вставая с матраса. Когда это заметила обвиняемая, она схватилась за горло мужчины и начала его сдавливать.

— Женщина задержана. На данный момент решается вопрос о том, чтобы избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Приморского края.

Известно, что женщина тоже не первый раз привлекается к уголовной отвественности.

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